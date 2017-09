Ministri i ri i arsimit e fillon punën me shkarkime bordesh

Shyqri Bytyqi, ministër në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e ka filluar punën me shkarkime bordesh.

Në ditët e para të punës së tij ai ka marrë vendim për shkarkimin e Bordit të Agjencisë së Kosovës për Akreditim (Këshillit Shtetëror të Cilësisë KSHC) dhe për shkakrimin e ushtruesit të detyrës së drejtorit të kësaj agjencie – shkruan sot e përditshmja Koha Ditore.

Sipas gazetës, vendimin për shkarkimin e këtij bordi ministri e ka marr pasi Kryeministri Haradinaj ka kërkuar me anë të një letre, që ky bord të zëvendësohet me njerëz me <<kredenciale të larta etike dhe profesionale>>. Ndërkohë AKA-ja e ka cilësuar vendimin si ndërhyrje në pavarësinë e agjencisë