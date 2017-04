Ministria e Kulturës harron Ditën e Librit

Dita ndërkombëtar e Librit dhe të drejtave autoriale që është përzgjedhur të jetë 23 prilli, është një datë me kuptim simbolik për letërsinë botërore. Derisa kjo datë shënohet në botë që nga viti 2003, Ministria e Kulturës, edhe në këtë vit ka injoruar këtë ditë, duke mos shënuar me ndonjë aktivitet.

Me këtë datë të vitit 1616, lidhet vdekja e dy kolosëve të letërsisë botërore: Shekspirit në Angli dhe Miguel de Servantes në Spanjë.

I pari konsiderohet si shkrimtari më i madh i të gjitha kohëve dhe vendeve, ndërsa i dyti është autori i veprës më të përkthyer në botë. Kjo datë lidh edhe autorë tjerë në ditën e lindjes a vdekjes së tyre: Inca Garcilaso de la Vega, Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla dhe Manuel Mejia Vallejo.

Kjo datë shënohet në botë që nga viti 2003, ndërsa është pazgjedhur në vitin 1995 me qëllim të kontribuojë në mbarë botë për të drejtat e autorit duke inkurajuar të gjithë, e në veçanti të rinjtë për të zbuluar kënaqësinë e leximit.

Kjo datë është edhe një thirrje për të rritur respektin për kontributet e pazëvendësueshme të autorëve dhe librit në progresin social dhe kulturor të njerëzimit.

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”, dhe Biblioteka Publike “Ibrahim Rugova” në Gjakovë, para një viti organizon aktivitet për këtë ditë. Kurse, Ministria e Kulturës, as vitin që shkoi, por as këtë vit nuk ka organizuar ndonjë aktivitet lidhur me këtë ditë.