Në nëntor fillon arsimi joformal për të rritur në Prizren

Drejtor i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës në Komunën e Prizrenit, Skender Susuri përmes një publikimi në rrjetin social ka treguar se Prizreni nga fillimi i muajit tjetër do të organizojë arsimin jo formal, për të rritur.

Po ashtu ka treguar se në fillim të muajit tjetër do të hapet konkursi publik për të gjithë të interesuarit.

“Po përmbushim një tjetër zotim publik. Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, me mbështetjen e kryetarit Haskuka, ka arritur të ndajë 5000 euro për organizimin e arsimit jo formal / për të rritur, për të gjithë ata/ato që nuk e kanë përfunduar shkollimin nëntëvjeçar, për arsye të ndryshme. Pas përfundimit të shkollimit të obliguar, do të kenë mundësi te vazhdimit të shkollimit të mesëm të lartë dhe atij profesional. Në fillim të muajit nëntor 2018 do të procedojmë konkursin publik për regjistrimin e të gjithë të interesuarve të Komunës së Prizrenit, të cilët kanë interesim të përfundojnë shkollimin nëntëvjeçar”, ka shkruar Susuri në Facebook.