Në Suharekë sot shfaqet premiera e dramës “Dashnorët”

Në kuadër të aktiviteteve të “Festarit”, sot në Suharekë shfaqet premiera e dramës “Dashnorët” e Osman Gorancit me regji të Katsriot Saqipit.

Regjisorit Saqipi thotë se në skenë artistët do ta shpërfaqin një punë të madhe dhe një energji të jashtëzakonshme ndërsa beson se salla do të mbushet plot.

“Do të jetë publiku ai që do ta jep verdiktin final por mendoj se është diçka e veçantë dhe do të pëlqehet” tha ai për Gazetaere. Saqipi e njeh mirë publikun e Suharekës dhe shpreh besimin se shfaqja do të jetë jetëgjatë.

Në dramën “Dashnorët luajnë: Ilir Parpashtica, Qëndresa Jashari, Butrint Lumi, dhe Burim Koprani./Gazetaere.com/