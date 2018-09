Sahit Osmani

I pafuqishëm jam me heshtjen tënde të kuvendoj

Nisem drejt teje asnjëherë s’të arrij

Vetëm e kaluara më rri peng në zemër

Me çastet e lumtura rrallë shkrepëtin si vetëtima

Ngarkuar me dritë mbushur me dashuri

Ndoshta fytyra ime të duket si fushë e përmortshme

Me dritën djegur të syve psherëtinë flakë

Dhe në detin e thellë të dashurisë

Shkëlqen drita jote si pasqyrë e fëmijërisë

Kjo tregon se ti s’je e pazemër e pashpirt

Me heshtjen tënde nisem të kuvendoj çdo ditë

Si i dashuruari që nuk e pranon braktisjen