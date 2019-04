Një herë e përgjithmonë

Sahit F Osmani

Në të zëntë gjumi i botës

Kur s’e ke veten në dorën tënde,

Bëje të pamundurën,

Të pamundurën bëje

Për t’i ikur vdekjes!

Vëri pikën butësisë së dashurisë

Kujtesa do të shkrihet

Çdo çast i jetës do të rikthehet sërish

I veshur me rroba fisnikërie.

Edhe nëse del nga bota e jote

Merri me vete të gjitha mësimet e saj

Se kur kontakton me botëra të tjera

Të duhen si buka e uji,

Si ajri të duhen!

Ke dalë nga mjegullnajë e kohës

Me shumë plagë në trup,

Por vdekjes i ke ikur

Njëherë e përgjithmonë.