Noli: Qeveritarët në “Kategorinë e Pykave”

Duke lexuar Nolin dhe duke pasur hera-herës vëmendjen tek lajmet, se ankthi i të gjithë shqiptarëve nuk ishe çështja e raundit të katërt nëse do të fitonte Meta, pasi kjo dihej, por a do të nënvizonte fjalët që tashmë i dimë të gjithë përmendësh? Sigurisht, nuk mungoi premtimi se stabilitetin e vendit do e sjellë. Kështu thotë, të paktën! Por, meqënëse jemi tek Noli, i cili thotë: “Vepra, jo fjalë”, le të mbetemi tek ai.

Makiaveli i ndau qeveritarët e tij në tri kategori: Qeveritarët që kanë ment vetë e dinë ta rregullojnë shtetin me squatësinë e tyre, këta janë më të mirët; Qeveritarët që s’kanë ment vetë, por përfitojnë nga sqotësia e këshilltarëve të tyre dhe këta janë të mesmit; Qeveritarët të cilët s’janë të zotët as vetë, as dine të përfitojnë nga këshillat e miqve të tyre dhe këta janë ata më të humburit.

Sipas Nolit, qeveritarët shqiptarë, në kuptimin e plotë të fjalës, hyjnë në kategorinë e tretë. KABINETI I PYKAVE.

Se ca janë pyka nga dituria e ca janë pyka nga vlera civile. Dhe është në natyrën e pykave, vazhdon ai, të jenë të rrethuar me pyka e me dallkaukë.

Po ne, si të mendojmë? Në cilën kategori janë qeveritarët tanë? / Konica.al