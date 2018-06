P r i z r e n i

Sahit Osmani

(Poezi e lexuar në Manifestimin Ditët e Lidhjes (14.06.2018) në Prizren)

Sikur të ishte Prizreni kryeqytet i Ballkanit

Ballkani s’do të quhej Tokë e Zjarrtë

Por vend i paqes

Do të shkrumheshin netët mesjetare

Vdekjet s’do të kishin vend

Vajet do të ktheheshin në dasma

Sikur të ishte Prizreni kryeqyteti i Evropës

Shpirti njerëzor s’do të kishte humnera

Rruzulli do të rrotullohej rreth dashurisë

Dhe kryeqytet e botës aty do të ishin

Liritë s’do të kullonin gjak të pafajshëm

Vetëm perandorët kufoma do t’i kishim

Prizreni është liri ku hedh jetën shpirti

Kryeqytet i dashurisë me rrugë zemërdiellore

Lum Lumbardhi për fatin e përjetësisë…

Prizreni ky Kryeqytet Shpirtëror e Historik

i shqiptarëve!

(Shifra: KRYEQYTETI)