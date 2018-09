Poezi nga Nina Selimaj.

Provoje, provoje, zonjë e nderuar

Sa mirë të rrika dhe ty, zotëri!

Janë maska të lehta, mbahen në duar

Shkon me çantën, me fustanin e ri.

Maska të bukura, të lira dhe të mira,

S’gjenden kund tjetër në këtë treg të zi.

Të veshin me nur në ditë të vështira;

Kjo për shoqen, kjo për burrin në shtëpi…

As këtë mos e lër, do të rrisi vlerat,

E do dhe këtë? Vetëm dy dollarë!

Pa shiko ç’ngërdheshje te këto të tjerat

Punonjës, pushtetarë këtu i kanë marrë.

I shikon përreth gjithë maskat e vëna?

Blerë prej kohësh, në modë akoma janë.

Pse qengji duhet të pijë në dy nëna

Kur ujqërit si dele i fusim në stan?

Maska, maska të bukura, të lira

U del miqve kryelartë, në dhjetra mënyra,

I shkelmon, i pështyn, i merr me të mira,

Sërish e sërisht të shkëlqen fytyra.

……

Blini maska të mira, të lira!…

Nina Selimaj , Shtator 2017