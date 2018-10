Poezi nga Gioconda Belli. Përkthyer nga Beti Njuma.

Nga gruaja që jam,

më rastis, ndonjëherë,

të vërej, tek të tjerat, gruan që mund të isha;

Gra të sjellshme, të zellshme, bashkëshorte të mira,

shembuj virtyti,

siç ime më do kish dashur.

S’di pse

tërë jetën kalova pa iu nënshtruar.

I urrej kanosjet e tyre

mbi trupin tim

fajin që jetët e tyre

të pamëkata,

helmatisje të çuditshme

më shtien në mendje;

rebelohem ndaj sjelljeve të tyre që s’kanë të sharë,

ndaj përlotjeve tinëz

të shoqit,

për turpin e lakuriqësisë

nën të linjtat e hekurosura.

Këto gra,

sidoqoftë, më shohin

nga thellësia e pasqyrave të tyre;

ngrenë gishtin akuzues

dhe, hera herës,

dorëzohem para vështrimit të tyre qortues

e do doja të fitoja pëlqimin universal,

të isha “vajza e mbarë”, të isha “gruaja përsëmbari”, Xhokonda e paqortueshme,

të merrja notën maksimale në sjellje

nga partia, nga Shteti,

nga miqtë,

nga familja, nga fëmijët

dhe nga tërë qeniet

që me bollëk popullojnë

këtë dynja.

Mes kësaj kontradikte të paevitueshme

mes asaj që duhej të ishte dhe asaj që është,

kam luftuar beteja

të panumërta vdekjeprurëse,

beteja kafshuese, ato kundër meje

– ato kundër meje që jam vetëvetja-

me psikikën

që dhemb,

me leshra të kërleshura,

duke përdhosur planet e të parëve, çjerr gratë që jetojnë brenda meje

që, prej fëmijërisë, vëngërt më shohin

ngase më rrinë ngushtë ëndrrat e tyre shembullore.

ngase guxoj të jem ajo e krisura,

e pabesueshmja, e buta dhe e brishta

që dashurohet si një e përdalë e trishtë

me beteja të drejta,

burra të hijshëm

e fjalë hokatare.

Sepse, në moshë madhore, guxova të jetoj fëmijërinë e mohuar

dhe gjatë orarit të punës dashuri mbi tryeza bëra,

lidhje të shenjta rrënova

dhe guxova të shijoj

trupin e shëndetshëm e harkor

dhunti të trashëguara nga të parët e mi.

Nuk fajësoj askënd. Përkundrazi i falenderoj për dhuratat

Për asgjë s’pendohem, siç tha Edit Piaf:

por në thellomat e errëta ku fundosem në mëngjes,

me të çelur sytë.

ndiej lotët që më mblidhen

pavarësisht lumturisë që më në fund kam fituar

duke shkallmuar shtresa shkëmbore,

shoh gratë e tjera brenda meje,

të ulura në hajat

që më sytë e tyre të dhembshur më vështrojnë

dhe ndihem në faj për lumturinë time.

Vogëlushe të mbara të pakuptimta më rrethojnë

që valle fëmijënore hedhin

kundër meje;

kundër kësaj gruaje, të pjekur, të plotë

gruas me gjoks të ngjeshur

e vithe të gjera,

që, për time më e kundër saj, më pëlqen të jem.