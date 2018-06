Sahit Osmani

Nëse është pëllumb i bardhë

Dhe cicëron me zërin tënd

Derën çelja lërja hapur…

Nëse vjen zishëm mbi kalë

Lajm i keq ka për të ardhë

Mbyllja derën mos e ndal

Prit të nesërmen do të vijë

Si mbi re me kalë të bardhë

Do të vijë ty të të marrë

Ai dhëndër me krushq-dasmorë

Ti nuse me kurorë

Në shtegudhë vizëllon drita

Praruar në diejtë e syve tu

T’pëlcasë e keqja të shitohet

Dorë e zezë le t’i cungohet…!