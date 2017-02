Prizren: Guri i mbarësimit

Në komunën e Prizrenit, sidomos në fshatra, ende vazhdon besimi në gur e dru. Ndër ato besime që vazhdojnë të jetojnë edhe të frymojnë edhe sot e kësaj dite është ‘Guri Shejn’, që gjendet bri rrugës Nashec- Kajushë dhe tjetri në rrugën Karashëngjergj-Dedaj. Këta ‘Guri Shejn’ ndryshe i kanë quajtur edhe gur kanille. Këta gurë natën kanë bërë dritë dhe janë përdorur për lutje.

Nënlokja Vogla Shehu, 90-vjeçare, beson se ‘Guri Shejn ose guri i kanillit, siç quhet ndryshe, “është gur i jaratisur nga Zoti”. Tutje shton: “Ai ende bën dritë, shëron nënat që të lindin fëmijë. Jo kot i thonë ‘Guri Shejn’. Kurse drita që natën e lëshon ky gur i bën dritë së mirës”, shkruan gazeta Kosova Sot

Karakteri pagan

Shehu tregon se ende njerëzit bëjnë nezër tek ai gur, sidomos nënat që nuk lindin fëmijë.

“Aty dërgohen meste apo ndonjë punim nga dora e nënës që nuk lind fëmijë. Kalimtari që atypari kalon i merr ato dhe kjo ndikon në lindjen e fëmijës së asaj gruaje. Kurse, çobanët aty i lanë ushqimet, sepse ata besojnë se nëse i ka humb ndonjë bagëti ai gur bën dritë dhe i gjen”, shprehet ajo.

Dikur të parët e këtyre fshatrave për nevojat e bujqësisë, të blegtorisë, apo thjesht thënë për nevojat e jetës, në pjesën perëndimore, e cila gjendej buzë daljes prej fshatit që e kanë thyer apo e kanë hapur udhështegun banorët e mëparshëm e shfrytëzojnë për nevojat e kullotave, si dhe të ujit ku gjenden puse.

“Në popull quhet edhe si “Brija e Nashecit” për shkak se forma e udhështegut ka pamjen e tillë të shkallëzuar dhe për këtë e quajnë ashtu. Tash është ngritur një tyrbe e gëzuar. Aty ndizen qirinj për të pasur fatin e mirë”, pohon ajo.

Ky ritual është i lidhur ngushtë me festën e besimeve që kanë karakter pagan”, shprehet Shehu.

Besim përtej besimit

Guri i kanillit është një gur jo i rëndomtë, që ka forma të ndryshme që e hasim nëpër lëndina apo kodrina. Mirëpo, në këtë lloj guri hasim një shtresë që i ngjan lëmashkut nga i cili me topitje të pështymës krijohet kana që populli e quan guri kanellit. Sot e kësaj dite një ritual të këtillë, thjesht pagan, e hasim në trevën tonë. Një ditë para festës së Shën Gjergjit, që në popull festohet si “Dita e luleve” apo “Dita e dhuratave”, si në shumë fshatra, po ashtu edhe në fshatrat e përmendura mblidhen vajza, djem, gra, burra dhe fëmijë, që zakonisht shoqërohen me daulle. Dalin në natyrë në vendin e quajtur “Brija”. Gur kanellin e përdorin vajzat dhe djemtë beqarë dhe atë me të vetmin qëllim ,që gjatë vitit të kenë fat të mirë; vajzat duke i përlyer shuplakat e duarve si dhe bishtalecat, ndërsa djemtë e përlyejnë vetëm gishtin e madh tregues.

Etnologu Nexhat Çoçaj tregon se nëse në mal shkon dikush mbi grumbullin e druve vihet një gur sipër.

“Kjo do të thotë se kushdo që shkon aty, ato dru kurrë nuk i marrin, ngase ato i konsiderojnë të shenjta. Prandaj, ‘Guri Shejn’ është besim përtej besimit”, tregon ai.

Kurse, Muharrem Çunaj, tregon se guri kanellit është ngritur bri rrugës, si një shenjë ku udhëtarët dhe nevojtarët ndezin qirinj.

“Në këtë gur besojnë në mbarësi, sidomos nuset e reja. Ato lënë këtu nezra. Është fakt se këto nezra u shërbejnë shumë”, shprehet ai.

Cunaj shton tutje: “Nëse një çobani i mungonte ndonjë bagëti, ata besonin se në mbrëmje nëse ky gur bënte dritë ajo bagëti do të gjendet, nëse nuk bënte dritë mendohej se i kishte ngrënë ujku”, tregon ai. (Kosova Sot)