Prizren: Legjenda për Babën Ymer që mbërrin deri në Bullgari

Legjendat për Babën Ymer, njeriu që konsiderohet i shenjti i Vërrinit kanë arritur deri në Bullgarinë e largët. Thuhet se atje përfundojnë legjendat për Baba Ymerin. Gjurmë të shumta për këtë njeri hasën në Vërri të Prizrenit. Pos tyrbes së Lezit, legjendat për këtë njeri lidhen edhe me “Gurin e shpumë”. Ky i fundit gjendet mbi vendin e quajtur “Levun” në rrugën që lidh fshatrat e Vërrinit, Leskovec dhe Kushtendil.

Në mes të dy fshatrave, pra, gjendet guri që quhet ndryshe edhe “Guri i shpumë”. Sipas gojëdhënave, besohet se gjatë një beteje të Babës Ymer në rrugëtimin e tij afrohet koha e namazit. “Vendi është shumë i thatë. Nuk ka burime uji. Ymer Baba i lutet Zotit për ujë, në moment i bie gurit me bërryl të krahut që Zoti t’i sjellë burim (ujë).Në atë moment i plotësohet lutja e tij, merr abdes dhe fal namazin”, tregon Baki Avdaj, drejtor shkolle në Malësi të Vërrinit.

“Shkallët e thella të besimit”

Avdaj thotë se duke u bazuar në thëniet e nënës së tij që është e moshuar, vizitorët që kalojnë në atë rrugë aty lënë shenja të ndryshme p.sh. nga rrobat e veshura një fije peri e lidhin në drurë apo degë afër “Gurit të shpumë”, lënë edhe monedha metalike në gropën e vendosur në gur, ndezin edhe qirinj etj. “Thuhet se pak më poshtë nën Gurin e shpumë në largësi 200 metra matanë në anën fshatit Leskovec ekziston edhe këmba e kalit e mbetur në gurë gjatë kalimit të Ymer Babës në atë rrugë. Gjësendet që i lënë aty, i lëne për shumë qëllime; për lindje, për shërim të sëmundjeve, për dhënien e bereqetit e shumë gjëra që i preokupojnë familjarët”, tregon ai. Gëzim Ajgeraj, shkrimtar, shprehet se shumë legjenda të hulumtuar e të studiuara lidhen me të shenjtin Ymer Baba.“ Në këto vende të shenjta, njerëzit hyjnë nëpër shkallë të thella të besimit.

Prej shkëmbit buron ujë, me të cilin marrin abdes dhe të cilin e pinë si ilaç për shërimin e dhimbjes së kresë, kurse gratë që nuk bëjnë fëmijë, e pinë duke shpresuar se mbas kësaj do të kenë fëmijë”, tregon Ajgeraj. Ai tutje shton: ” Kur e hapin zemrën, duket se ai dhe, të cilin njerëzit e marrin dhe e përdorin si hajmali dhe e mbajnë në shtëpi iu ndihmon shumë. Posa të merret dheu, aty fillon dhe buron uji. Thonë se prej andej ka ikur Ymer Baba dhe ka shkuar në Lez. Me të mbërritur në fshatin Lez është një tyrbe tjetër”. Ajgeraj thotë se te Guri i shpumë është gjurma e një shpute patkoi të këmbës së kalit të Ymer Babës, që ka në vete një varg besimesh që lidhen edhe sot e kësaj dite me një besim të fuqishëm, sidomos për të ikur nga të këqijat, siç ndryshe quhen “sehiret”.

“Janë shëruar mijëra njerëz nga Kosova e Shqipëria”

Plaku Asllan Berisha tregon se i duket se ka prekur sadopak legjendën e Ymer Babës sa herë që shkon atje dhe përulet te Guri i shpumë. “Vërtet ky martir të mbron. Ndjehem më i qartë. Më i kthjellët. Më duket vetja më i pastër. Tek e mbrëmja, qartësohesh sadopak dhe për njeriun, për të cilin prej shekujsh, qarkullojnë pafund legjenda”, shprehet ai. “Me rëndësi është se këtu janë shëruar mijëra nevojtarë të ardhur gjithandej nga Kosova e Shqipëria. Këtu vazhdon të jetojë legjenda e fuqishme për shërimin e vesves, pastaj shterpësisë dhe shumë sëmundje të tjera. Kjo ka rëndësi të madhe jo veç për këtë anë, por si studim shkencor”, tregon plaku i kësaj ane, Asllan Berisha. Baki Avdaj shprehet për gazetën se të gjitha këto besime ndodhin në kohën kur mungonte mjekësia adekuate. “ Njerëzit kërkojnë shërim për një formë apo një tjetër. Të gjitha këto besime janë ngulitur në mentalitetin e kësaj ane, si edhe gjithandej Kosovës e trojeve shqiptare”, tregon ai.

