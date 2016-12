Prizren: Sa herë marrin rrugë të gjatë, bëjnë lutje te Teztyrbja

Teztyrbja në Prizren është një nga tyrbet e shumta të këtij qyteti. Ata që përkujdesen për këtë tyrbe janë shumë modestë dhe nuk duan të flasin shumë për gazetë. “E jona është të përkujdesemi, e atyre që i besojnë kësaj të gëzueme është të flasin”, shprehen ata për “Kosova Sot”. Tashmë Teztyrbja njihet si një nga tyrbet e moçme të këtij qyteti. Njëri ndër njohësit e mirë të trashëgimisë së Prizrenit Muhamet Shukriu ka shkruar se Prizreni shquhet për trashëgimi të pasur të periudhës osmane. Ai përmend xhamitë dhe tyrbet e shumta që e veçojnë Prizrenin. Një vend të rëndë- sishëm zë edhe namazxhahu. “Namazxhanu në popull njihet edhe si “Kërëk Xhamia”, që do të thotë Xhamia e Thyer.

Së bashku me ambientin përreth, namazxhahu paraqet një monument me rëndësi historike. Ky monument pa dyshim se është monumenti i parë i Perandorisë Osmane në Prizren e më gjerë. Namazxhahu gjendet në anën veriperëndimore të Prizrenit apo përballë Stacionit të autobusëve të Prizrenit. Fjala namazxhah rrjedh nga fjala persiane që do të thotë “vend për falje – lutje”. Pas rënies së Prizrenit nën sundimin e Perandorisë Osmane në vitin 1455, Isa Beu që ishte komandant i Fatih Sulltan Mehmedit, ndërtoi namazxhahun që shërbeu si xhami për ushtrinë osmane. Mjeshtri dhe mbikëqyrësi kryesor ishte Ahmed Çaushi. Pas vendosjes së plotë të administrimit osman në Prizren, namazxhahu lihet pas dore, pasi që në atë kohë fillojnë të ndërtohen xhamitë e zakonshme. Ndryshe, në vitet ’50-ta të shekullit të XX, pranë namazxhahut ndërtohet një depo e madhe me ç’rast shfrytë- zohet edhe një pjesë e materialit guror të namazxhahut. Sikurse gjatë ndërtimit të depos ashtu edhe gjatë ndërtimit të ambulancës, e cila është ndërtuar gjatë viteve 80-ta të shekullit XX, janë shkatërruar varrezat e vjetra që ishin përreth namazxhahut ashtu që tani aty kanë mbetur vetëm dy-tri sosh që tani janë shndërruar në tyrbe, shkruan gazeta Kosova Sot.

Rrëfimi i punëtorëve, që nuk mundën ta shembin murin

Në afërsi të këtij monumenti gjendet edhe njëra nga tyrbet më të njohura, apo “Teztyrbja” që edhe tani vizitohet nga shumë besimtarë. Prizrenasit këtë vend e kanë si një pikë referuese për të shëruar disa dhjetëra sëmundje, pasi kjo konsiderohet se është ndër tyrbet shumë të fuqishme. Bile në Prizren thuhet se në vitet e mëvonshme, komunistët e këtij qyteti menduan që ta heqin atë tyrbe nga aty. Prof. Sylejman Randobrava, duke folur për këtë tyrbe tregon se inxhinierët, të cilët tashmë nuk janë në jetë i kishin treguar disa herë se kur se kishin tentuar disa herë që me mjete të kohës t’i rrafshojmë këta gur. Por, këta inxhinierë të ndërmarrjes ndërtimore “Ramiz Sadiku” kishin pasur përvoja jo të mira në tentimin e tyre. Ata kanë rrëfyer se bagerët nuk punonin dhe fikeshin dhe ata prisheshin në ato raste. Randobrava tregon se bile aty ishte edhe një inxhinier serb, i cili edhe pse kërkoi e insistoi disa herë për rrënimin e gurëve, por kur e pa që nuk ka sukses, për këtë gjë u ul tek gurët dhe bëri një lutje në ritin e tij fetar.

“Kjo i kishte shqetësuar punëtorët dhe pastaj ka ardhur drejtori i kësaj kampanje atëbotë serb dhe i ka urdhëruar të mos vazhdohen punimet. Që atëherë e di forcën e kësaj tyrbe të shenjtë”, tregon për “Kosova Sot” profesor Randobrava. Sipas tij, Prizreni ka shumë tyrbe, por kjo është njëra ndër më të besuarat nga banorët vendës edhe jashtë Prizrenit. Ndryshe gjatë gjithë vitit aty vijnë besimtarë dhe hallexhinj dhe e vizitojnë tyrben, por janë muajt gusht e tani dhjetor, kur shumica e bashkatdhetarëve jo vetëm nga Prizreni, por nga gjithë Dukagjini shkojnë e bëjnë nezëra, si qirinj e të tjera, dhe bëjnë lutje për një ardhje të rehatshme e për një kthim të mirë. “Kjo tyrbe dallohet pikërisht për këtë rrugëtim të gjatë të atyre që udhëtojnë deri këtu dhe luten për mbarësi në jetën e tyre”, tregon Abit Krasniqi, rreth të 90-ve. “Tani e 80 vite i besoj kësaj tyrbeje. Kësaj tyrbeje i kam besuar që kur isha fëmijë”, tregon ai për gazetë.

Familja që gjeti rehatinë pas lutjeve te tyrbja

Nënë Zade Gashi tregon për gazetën “Kosova Sot” se kjo tyrbe është tyrbja më e fuqishme në botë. “Besoni këtu po u lute, këta varre dhe kjo tyrbe ka forcë të ndihmojë në sëmundje të shumta”, shprehet Gashi. Ajo pastaj tregon se në familje ka pasur një çrregullim të rëndë familjar dhe kishte ardhur në këtë tyrbe për shtatë ditë e shtatë net ishte lutur. “Ju nuk mund ta merrni me mend se për një muaj familja ime mori tjetër udhë. Nga familja na u punësuan dy anë- tarë. Të tjerët rifilluan shkollimet dhe pa u mbushur të plota gjashtë muaj, familja ime që kishte çrregullime të rënda u bë një familje ndoshta shembull. Kjo besoni më ka detyruar që edhe sot e kësaj dite e tash jo vetëm unë në familje të besojmë kaq shumë këtu”, shprehet kjo zonjë. Ajo rrëfen se kjo është tyrbe aq e fuqishme, saqë në vitin 1945 u munduan ta rrënojë komunistët, por nuk arritën ta prishin dhe kjo tyrbe edhe në atë sistem qëndroi dhe ishte vend për lutje. Aty takojmë edhe një nga lutëset e rastit, e cila tha se kishte ardhur nga Peja. Është kjo Mihane Shala.

“Unë jam nga Peja, por i kemi fëmijët jashtë. Sa herë ata nisen nga Gjermania unë vij dhe bëj një nezër këtu. Tash e 30 vite kanë kaluar gjithmonë mirë. Edhe kur shkojnë vij këtu e bëj një nezër dhe mirë shumë shkojnë”, thotë Shala, e cila pastaj bëri edhe dy tri lutje të saj. Shumë besimtarë që vijnë edhe nga qytetet e tjera i besojnë kësaj tyrbeje. Kjo për faktin se tyrbja thuhet u ka shërbyer të gjithë atyre që i kanë besuar. Pronarët që përkujdesen për këtë tyrbe ishin shumë modestë edhe kësaj radhe. Por, ata tregojnë se këtu sillen nezëra për gjetjen e fatit, vajza e djem. “Pastaj kur dikush udhëton, nezëra në këtë tyrbe u bëhet një përcjellëse e sigurisë”, thonë ata. Ndërsa Fatmir Hasani shprehet se aty vijnë pos qytetarë të besimit islam, edhe besimtarë katolikë dhe ortodoksë.

(Kosova Sot)