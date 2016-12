Prizreni ishte qytet efendish, rrobat i porosisnin në Gjakovë e Sharr

Njëra nga veshjet tradicionale në Prizren ishin edhe tirqit e burrave, kurse ata që merreshin me punimin e tyre quheshin terzi. Profesori Ismet Lecaj shprehet se për punimin e tirqve më të shquar kanë qenë mjeshtrit në Gjakovë e Pejë, kurse më pak ata në Prizren. “Në Prizren pak janë përdorë tirqit. Ato kryesisht i kanë përdorur banorët e fshatrave apo edhe të rrethit, vetë prizrenasit i kanë përdorur tjetër farë rrobash. Prandaj, Prizreni ka qenë pak i njohur për terzi. Për terzi si qytet i njohur njihet Gjakova, kurse terzinjtë e Prizrenit pak kanë qenë”, tregon prof Ismet Lecaj, mbledhës i traditës. Ai tregon për “Kosova Sot” se Prizreni kryesisht ka qenë qytet efendish e zotërish. “Kurse rrobat ata që i kanë bartur i kanë bërë si në Gjakovë e Sharr”, ka thënë Lecaj.

Rrugë e gjatë nga lënda e parë deri te produkti final

Lecaj shprehet se megjithatë me kalimin e shekujve edhe në Prizren ka pasur mjeshtër të mirë të terzisë. Ai shpjegon se përpunimi i leshit në kushtet e shekujve të hershëm ka qenë mjaft i vështirë dhe ka përbërë disa faza. “Janë qethur delet e leshi i një deleje është quajtur bashkë. Pra, nga bashkat e tubuara pastaj ato janë larë dhe po kështu janë shprishur leshi i larë. Shleshja ka ndodhur me kërhane, që ishte një lloj krehri, pastaj u tjerr në boshte e shtizë e tek pastaj nga aty është punuar leshi dhe ka krijuar pëlhurë. Pastaj ato kanë shkuar tek terzinjtë. Ai të jepte në “çetele” që kjo ishte një lloj rabush apo njësie tregtare që të gjendet materiali i tirqve. Pas kësaj ato duhet dërguar në valanicë”, shpjegon ai procedurën e gjatë dhe punën e madhe që është dashur të kryhet që nga lënda e parë deri te produkti final, shkruan gazeta Kosova Sot

Valanica e familjes Qafleshi

Edhe hulumtuesi i kësaj lëmie, profesor Muharrem Qafleshi, shpjegon për “Kosova Sot” traditën e terezive në zonën e Prizrenit dhe Dragashit. “Valanica e Bellobradit apo Valanica siç quhet në të folmen e Opojës, gjendet në pjesën juglindore të fshatit Bellobrad, në breg të lumit, i cili kalon në afërsi të këtij fshati”, shprehet Qafleshi. Sipas Sadri Shefikut, kjo valanicë është ndërtuar nga vitet 1800. Ndërtuesi i pare i kësaj valanice, e cila edhe sot e kësaj dite është funksionale, është Iljaz Qafleshi. Iljazi, si kryefamiljar i familjes Qafleshi, e cila gjatë gjithë jetës së tij numëronte më tepër se tridhjetë anëtarë të familjes, të vetmin burim të ekzistencës, aso kohe, e kishin këtë Valanicë. Duke iu falënderuar përfitimeve që merrnin nga kjo Valanicë, kjo familje, ishte njëra ndër familjet më të pasura në Opojë. Me zhgunin që bënte kjo Valanicë, deri në vitet shtatëdhjeta atëherë edhe kur filloi migrimi në botën e jashtme, furnizoheshin të gjithë fshatrat e trevës së Opojës, Gorës, Vërrinit, Dukagjinit (Podrimjes) dhe një pjesë e fshatrave të Tetovës dhe Gostivarit.

Objekti së bashku me Valanicën është ndërtuar aty diku nga viti 1700. Muret e jashtme të vetë objektit, janë 10 m X 10 m, ato janë të ndërtuara nga guri dhe balta, gjurmët e të cilëve shihen edhe sot e kësaj dite. Pullazi në vazhdimësi ka qenë i mbuluar me kashtë të thekrës, pasi që nuk kishte mundësi tjera. Vitet e fundit ka filluar të përdorët edhe llamarina si mjet për mbulimin e kësaj Valanice. I tërë konstruksioni i Valanicës, është i ndërtuar prej drurit të ahut, i cili jo vetëm që gjendët me bollëk në këto anë, por edhe është më i përshtatshmi për t’i rezistuar ujit. Kjo Valanicë është e përbërë prej: – Çarkut.- I ndërtuar prej pjesës së poshtme të trungut të ahut. Në të janë të vendosura 24 fletë me dimensione 25 cm X 20 cm. Në këtë çark bie uji nga lugu, i cili edhe e vë në lëvizje të tërë Valanicën. Mullari ose boshti, i cili kapet me çarkun dhe përcillet tek trumbetat, që duke u sjellë në katër faqe, hapin pirajkën së bashku me çekanin dhe vënë në funksion punën e valanicës. Çekanët – janë dy çekanë të dimensioneve: me gjatësi 1 metër e 20 cm, gjerësi 40 cm dhe lartësi 40 cm. Pesha e një çekani është afro 90 kg. – Bishti i çekanit.- Është me gjatësi 3 metër e 50cm, trashësi 12 cm X 10 cm.

Makina e leshit në rrugën e Saraçëve ishte pronë e Kazazëve

Çekanët, në pjesën e brendshme janë të dhëmbëzuar dhe bëjnë kapjen e zhgunit për të bërë rrotullimin e tij dhe shtypjen apo ngjeshjen. Çekanët përforcohen për shpinën e valanicës e cila është e gjatë mbi katër metro. Zhguni, i cili duhet të ngjeshët, duhet së paku të jetë i gjatësisë 120 kuti ( një kuti i përafërt me 80 cm ) dhe paraprakisht para se të vendosët në arkë të lagët dhe e tërë sasia të qepet në formë të katrorit. Arka është e gjerë 90 cm. I tërë dimensioni i Valanicës është 6m x 6m, duke e përjashtuar pjesën e jashtme e cila është me gjerësi prej tri metrash dhe shërben për të sjell ujin brenda në Valanicë. Pengesë për punën normale të valanicës paraqesin vetëm kohërat me acar dhe akulli i madh. Sasia e ujit, e cila duhet ta vejë në funksion është sa e dy mullinjve. Përderisa tirqit deri vonë ishin bartur me të madhe nga banorët e zonës, tash kanë mbetur vetëm relikte vetëm nga e kaluara. Sipas prof. Sylejman Randobravës, Prizreni ka pasur terzi e po kështu edhe makinë të leshit e cila ka shërbyer në rrugën Saraçëve deri vonë si pronë e Kazazëve.