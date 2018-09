Prizreni mirëpret ekspozitën “Unë jam Shqiptar”

Më 17 shtator, duke filluar nga ora 18:00 do të hapet ekspozita fotografike “Unë jam shqiptar”.

Ekspozita do të hapet në Muzeun Arkeologjik të Regjionit të Prizrenit- Sahat Kulla. Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren do të hapë ekspozitën fotografike kushtuar migracionit me titull “Unë jam Shqiptar”.

Kjo ekspozitë vjen e realizuar në bashkëpunim me Muzeun Historik Kombëtar në kuadër të Kalendarit të Përbashkët Kulturor ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës të Republikës së Shqipërisë./