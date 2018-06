Publikohen emrat e kandidatëve për drejtorë të shkollave në Prizren, konkursi i dytë

Drejtoria e Arsimit në Prizren, ka publikuar emrat e kandidatëve për drejtorë të shkollave, konkursi i dytë.

Konkursi është hapur me datën 18.05.2018, shkruan “PrizrenPress”

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT

PRIZREN

LISTA E KANDIDAËVE PER INTERVISTIM PER DREJTOR TE SHKOLLES NE

BAZE TE KONKURSIT TE PUBLIKUAR ME DATEN 18.05.2018

Nr Shkolla Emri dhe mbiemri i kandidatet

1 “Fatmir Berisha”

1.Mehmet Bala

2.Emine Gashi

3.Selim Buqaj

4.Vigan Dervishaj

5.Flurim Karanezi

2 “Xhevat Berisha”

Prizren

1.Samidin Ramadani

2.Ilam Berisha

3.Haredin Krasniqi

3 “Fadil Hisari”

1.Ismail Krasniqi

2.Sabir Hasani

3.Berat Gerdallaj

4.Fidan Haxhillari

5.Sedat Keasniqi

4 Zef Lush Marku

Velezhe

1.Nue Qollaku

2.Beqir Ukaj

3.Zef Spaqi

“Ibrahim Fehmiu”

1.Emine Gashi

2.Avni Hoti

3.Haki Gajraku

4.Shqipe Kastrati

6 “22 Deshmoret”

Randobrave

1.Hazer Shala

2.Uke Gashi

3.Agim Hoxha

“Mati Llogoreci”

Prizren

1.Emine Gashi

2.Flurim Cuni

3.Agim Hoxha

4.Enkeleida Gashi

5.Shqipe Kastrati

6.Haxhi Kabashi

7.Skender Ferati

8.Lulezim Berisha

“Deshmoret e Kabashit”

1.Latif Dakaj

2.Beqir Ukaj

3.Mustafe Ahmetaj

9 “Shtjefen Gjegjovi”

Zym

1.Jetmir Osmanaj

3.Arsim Kerhanaj

4.Engjell Kajtazi

10 “Nazim Buduri”

Hoqe e qytetit

1.Ismet Buduri

2.Vigan Dervishaj

3.Gazmend Krasniqi

“Pjeter Mazrreku”

1.Arberie Duraj

2.Osman Jahaj

3.Refki alushaj

12 “Hasim Maliqaj”

Poslisht

1.Venera Shala

2/Refki Alushaj

3.Jetmir Osmanaj

4.Osman Jahaj

“Krushe e Veogel”

Krushe e vogel

1.Shpresa Shehu

2.Arberie Duraj

3.Izet Elashani

14

“Abdyl Frasheri”

Prizreni

1.Rexhep Hoti

2.Edona Bytyqi

3.Venera Zhubi

4.Sadije Jakupi

5.Berat Gerdallaj

6.Adem Morina

7.Enkeleida Gashi

8.Maxhun Krasniqi

9.Osman Jahaj

10.Anila Berisha

11.Alidin Flugaj

15

“Leke Dgagjini”

Prizren

1.Abdullah Hoxha

2.Edona Bytyqi

3.Sherif Iljazi

4.Adem Morina

5.Hysamidin Beshi

6. Xhelal Dervishaj

7.Shkurte Krasniqi

8.Enkeleida Gashi

9.anila Berisha

Me datën e intervistimit kandidatët do të njoftohen me kohë.

Udhezime juridike: Kandidatet konkurues te cilet nuk ndodhen ne liste, kane te drejte ankese ne

Komisionin perzgjedhes, ne afatin brenda 3 diteve, nga dita e publikimit te kesaj liste.

KOMISIONI PERZGJEDHES