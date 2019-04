Rahoveci i djegur me  qytetarë të vrarë e të karbonizuar

prof.dr.Sabahjdin Cena

Gjatë periudhës qershor, korrik e gusht të vitit 1998 dhe deri në qershor të vitit 1999, qoftë me breshëiri, qoftë me ekzekutime selektive, nëpër lagjet e Rahovecit u vranë, u masakruan dhe u karbonizuan edhe: Ibrahim Cena, Ibrahim Dina,Ibrahim Sylka, Ilfete Mullabazi, Ilir Dina, Ismail Dërmala, ismail Raba, Ismail Beke- ri, Ismail Durguti, Jonuz Hoxha, Jasminë Abazibra, Jemin Abazibra, Kujtim Isma, Luan Dërmala, Lulzim Hajda, Lutvije Dërmala, Lutvije Durguti, Makbule Aba- zibra, Mejreme Mullabazi, Mizahir Mulla- bazi, Minavere Tara, Mizaqete Haxhimeri, Muhamed Kadiri, Muharrem Alisallahu, Muharrem Kadiri, Murat Delibeqa, Musa Kadiri, Myhedin Shehu, Myhedin Tara, Nesimi Sylka, Nahit Shehu, Nadir Haxhi- mustafa, Neki Dema, Nexhmedin Mushla, Nurishahe Kadiri, Qamil Iska, Qazim Sha- bandula, Osman Osa, Qemajl Sylka, Qerim Rexha, Ramadan Vuçitërna, Ramadan Abazibra, Ramadan Kërçagu, Ramadan Jakupi dhe Ramadn Kërndali.

DY MASAKRA NË RAHOVECIN E DJEGUR

Atëherë kur krisën pushkët e para në “Breg të Drinit”, në qendrën komunale të Anadrinit, në Rahovecin e djegur, u

bën dy masakra dhe dy djegie kufomash për t’u humbur gjurmët e krimit. Vrasjet e para me breshëri pa i zgjedhur viktimat,filluan më 18 e 19 korrik të vitit 1998,duke breshëruar kolonën që lëvizëte prej “Teqes së Madhe të Halvetive” në Rahovec në drejtim të “Kronit të Haxhisë” e “Xhamisë së Kadirëve”.

Nuk u kursyen as famijët, as të henikepuarit, as gratë e as pleqtë. Ndërsa në masakrën e dytë, në mars-prill të vitit 1999, masakrimet e bënë në mënyrë selektive. Kështu u vranë dhe u masakruan prindërit e luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e intelektualët dhe afaristët që ndihmonin Ush- trinë Çlirimtare të Kosovës. Kështu, në

Rahovecin e djegur u vranë dhe u masaruan:

Ali Spahiu, Ali Sharku, Arben Dur-

guti, Avdi Hoxha, Avdullah Hoxha, Aze-

mine Sharku, Azra Çmega, Baki Shehu,

Baki Shtavica, Bashkim Hajda, Bedri Bu-

gari, Bekim Bugari, Destan Sharku, Dritë

Rexha, Egzonë Sharku, Elhami Tahiraga,

Elmaze Kadiri, Emsale Abazibra, Emsale

Shala, Eqrem Sylka, Eshref Shehu, Fadil

Haxhimustafa, Fadil Salihmusa, Fahredin

Hoxha, Faik Sylka, Fatime Bugari, Fatime,

Abazibra, Famir Dina, Ferat Daka, Ferdeze

Mullabazi, Gani Cena, Gani Hajda, Gjylsime

Zyka, Haki Sylka, Hajrije Iska, Halit Hoxha,

Hamdi Sharku, Hanëmshahe Eminazeri,

Hasan Bugari, Hasan Vuçitërna, Hasan

Kafexhiu, Hatixhe Hondozi, Hazër Rexha,

Haxhi Kastrati, Haxhi Sharku, Hidajet Haxhi-

jaha, Hidajet Cena dhe Hysen Dina.

Vazhdon nesër!

LAVDI MARTIRËVE TË RAHOVECIT!

LAVDI DËSHMORËVE TË KOMBIT!