Shfaqja “Dyshimi” në teatrin profesional të Prizrenit

Në kuadër të bashkëpunimit me teatrot në Kosovë dhe jashtë saj, teatri profesional i Prizrenit sjellë shfaqjen mysafire të radhës për artdashësit prizrenas.

“Dyshimi”, pjesë teatrore e shkruar nga dramaturgu, skenaristi dhe regjisori i teatrit dhe filmit John Patrick Shanley, është shfaqja e radhës e cila pasuron skenën e teatrit profesional të Prizrenit.

Ky tekst dramatik i cili në vitin 2005 ka fituar çmimin “Pulitzer”, është inskenuar nga regjisori Donard Hasani dhe prodhuar nga Qendra “ACA” me mbështetjen e Universitetit të Arteve të Shqipërisë.

Kjo shfaqje do të jepet para publikut të dielën me 28 maj, 2017 në ora 18:00. Ndërkaq çmimi i biletës do të jetë vetëm 2 euro dhe mund të blihen te holli i Teatrit në Prizren.

Në shfaqjen “Dyshimi”, ngjarja zhvillohet në një famulli ku ndodhet edhe një shkolle për fëmijë, në New Yorkut, në vitin 1964. Në këtë shkollë fetare është një kryemurgeshë konservatore. Ajo e mban me dorë të hekurt disiplinën e shkollës, ku aty janë të përfshirë një komunitet me njerëz me ngjyrë.

Pas një incidenti, murgeshat hedhin dyshime për një sjellje të pahijshme të priftit me një nxënës.

Këtu lind përplasja, konflikti, drama ku ml vonë përfshihet edhe nëna e nxënësit.

Në këtë shfaqje luajnë: Shegushe Bebeti, Romir Zalla, Jorida Meta dhe Nigela Ruka.

Regjisor i shfaqjes është Donard Hasani, skena dhe kostumet janë realizuar nga Laedia Hajdari, muzika nga Sokol Marsi, perkthyes Rudi Erebara ndërsa asistente Lejda Celi.