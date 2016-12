ShKA “Agimi” nuk kthehet në qebaptore

Ideja që një sallë e shoqërisë kulturore e artistike të qytetit të Prizrenit, “Agimi”, të lëshohet me qira për njërën nga qebaptorët në Prizren, nuk do të realizohet.

Vendimin për ta dhënë me qira sallën e korit të “Agimit”, në këmbim të një pagese prej 500 eurosh, e kishte marrë kryetari i ShKA “Agimi” Xhemal Kabashi dhe një pjesë e këshillit drejtues.

Ajo sallë gjithmonë ishte shfrytëzuar nga kori i kësaj shoqërie, orkestra dhe solistët. Sipas kryetarit Kabashi, këta të fundit kishin mjaft hapësirë në pjesën tjetër të objektit dhe lëshimi i sallës me qira nuk paraqiste problem në funksionimin e SHKA “Agimi”.

Me t’u bërë i ditur ky vendim zgjoi debat në qarqet kulturore të Prizrenit dhe më gjerë, duke pasur parasysh rëndësinë kulturore e historike të kësaj shoqërie. Këto reagime kanë bërë që punimet e nisura në këtë objekt të ndaleshin.

Kryetari Kabashi pati deklaruar se ishin të shtrënguar ta merrnin këtë vendim, sepse sipas tij s’ka fonde të mjaftueshme për “Agimin”.

Të dielën kjo shoqëri mbajti një mbledhje ku në rend të ditës ishin zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për më shumë se dy orë, sa zgjati ky takim, u dëgjuan tone të ashpra mes debatuesve.

Aktori i njohur prizrenas, Xhevdet Doda, që njëherazi është edhe i biri i njërit nga themeluesit e kësaj shoqërie kulturore-artistike, kërkoi zëshëm që ky vendim të anulohet.

Disa ditë më parë ai pati thënë edhe për Gazetën “Zëri” se sado që “Agimi” ka kriza të veta, dhënia me qira e objektit nuk është zgjidhja e duhur.

Shumë prej anëtarëve u pajtuan se më e pakta që kryetari i kësaj shoqërie ka mundur të bëjë është një akt moral i dorëheqjes.

Pas diskutimeve, kryetari Kabashi, së bashku me kryesinë, që kishte vendosur që salla e korit të lëshohej me qira dhe një pjesë e kësaj shoqërie, braktisën sallën, ku ishte planifikuar të mbaheshin zgjedhje të jashtëzakonshme. Marrja e listës së pjesëmarrësve në mënyrë të dhunshme dhe braktisja e sallës bën që në këtë rast të këtë nevojë të ndërhyj edhe Policia e Kosovës.

Pjesa tjetër e kësaj shoqërie, që ishin kundër që salla të jepej me qira, e që ishin më shumë në numër, vazhduan të qëndronin në ambientet e ShKA “Agimi”, ku në mënyrë unanime vendosën të shkarkojnë kryetarin e shoqatës, Xhemajl Kabashin dhe anëtarët që kishin votuar që kjo sallë të lëshohej me qira. Me këtë rast u anulua edhe vendimi i marrë.

Anëtarët e “Agimit” krijuan edhe një grup punues që do të angazhohet për të organizuar zgjedhjet e ardhshme të shoqërisë kulturore artistike “Agimi”, të cilat u paralajmëruan se do të mbahen në fillim të vitit të ardhshëm, 2017.

Shoqëria Kulturore Artistike “Agimi” është një nga institucionet më të vjetra kulturore që vepron në Prizren tash e 70 vjet. Nëpër këtë shoqëri kulturore-artistike kanë kaluar emra të famshëm të skenës shqiptare, siç janë Bekim Fehmiu, Nexhmije Pagarusha, Lorenc Antoni, Mark Kaqinari e Engjëll Berisha.

Rrjeti i Organizatave Kulturore të Prizrenit i pati dhënë drejtuesve të ShKa “Agimi” disa javë kohë për të menduar dhe për ta rishqyrtuar këtë vendim, për të cilin ata nuk ndërruan mendje.

Ares Shporta, nga Rrjeti i Organizatave Kulturore të Prizrenit, pati thënë për Zërin se ky rast duhet të shfrytëzohet për debat mes institucioneve lokale, qendrore dhe bizneseve për krijimin e një qëndrueshmërie bazike për institucionet e rëndësishme kulturore të vendit.

“Ne natyrisht që jemi kundër tjetërsimit të objektit dhe insistimi ynë është që të ndalet ky proces dhe që bashkërisht ta gjejmë një zgjidhje për qëndrueshmërinë e SHKA-së. Ne u kemi dhënë atyre një afat që të diskutojnë mes vete dhe sipas vendimit t’i ndërmarrim edhe ne hapat tanë. Ne duam që me dialog ta zgjidhim këtë problem”, pati theksuar ndër të tjera Shporta. Ai konfirmoi gjithashtu, se udhëheqësit e “Agimit” i kanë thënë edhe Rrjetit të Organizatave Kulturore se është vetëm mungesa e mjeteve financiare që i ka shtyrë ta marrin këtë vendim.

Gjendja e ShKA “Agimi” është një tregues i problemeve me të cilat përballen institucionet kulturore në Kosovë, të cilat siç duket sfidë më të madhe vazhdojnë ta kenë buxhetin.