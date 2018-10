Shkolla në Strazhë të Prizrenit ka vetëm 7 nxënës

Një shkollë në Strazhë të Prizrenit ka vetëm 7 nxënës.

Drejtori i Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Prizrenit, Skënder Susuri, ka thënë për Express se nuk kanë mbyllur asnjë shkollë, përkundër rënies së numrit të nxënësve.

Ai ka shtuar se situatë të rënduar sa i përket numrit të vogël të nxënësve kjo komunë ka në viset e thella rurale.

Sipas tij, në fshatin Struzhë funksionin një shkollë e cila ka vetëm 7 nxënës.

“Gjithsesi edhe në Komunën e Prizrenit ka zvogëlim të numrit të nxënësve krahasuar me vitet e mëparshme. Në situatë më të renduar janë viset e thella rurale, siç është rasti me fshatin Struzhë ku funksionon shkolla në gjuhën mësimore shqipe me gjithsej 7 nxënës. Kjo edhe nga fakti se pas luftës se vitit 1998/1999 për shkak të shkatërrimit të tërësishëm të këtij fshati, popullata nuk është kthyer, përkatësisht është shpërngulur në qytet“, ka thënë Susuri.