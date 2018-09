Shtëpia ku ruhen rrëfimi e krenaria për Katarina Josipin

Një prej personaliteteve më të shquara me të cilat më së shumti krenohet Zymi i Hasit është Katarina Josipi.

Aktorja e parë shqiptare e Kosovës u lind pikërisht në këtë fshat. Nuk jetoi gjatë aty, meqë babai i saj furrtar, si shumica e burrave të kësaj ane, e la vendin për të ushtruar zejen në shtetet e rajonit. I ati i saj, Gjini, migroi në Nish të Serbisë, shkruan Koha Ditore.

Shtëpinë në të cilin u lind ajo që do të bëhej një aktore e madhe e teatrit, e dëmtoi koha. Gati sa s’u rrafshua. Kësaj here shteti nuk qëndroi duarkryq. Ringriti shtëpinë pothuajse njësoj siç ka qenë ajo e moçmja. Ende nuk ka përfunduar tërësisht puna me këtë objekt, por synimi për të dihet. Do të kthehet në një muze për aktoren e shquar, e kësisoj një pikë turistike e rëndësishme në Zymin plot vlera të trashëgimisë materiale e shpirtërore të shqiptarëve.

Hapat e parë drejt skenës

Zymi, që mbrohet me Ligj të veçantë ka edhe Këshillin e fshatit. Pjesë e këtij Këshilli është intelektuali i kësaj ane, Shtjefën Dulaj…