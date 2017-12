Shkruan; Qazim THAÇI

Gabimisht turistja Ema Shmit

ngatrron datat e ribërjes

Kur sheshas fotografinë ritushon

Me një Gebels të kësaj ane

Ehh me gabimin e dhembjes

Sikur harron historinë e Shtëpisë

Aty eshtrat e atdhetarëve otoman

Errësojë diellin si rikthim në kohë,

Shtëpia me dritare ka dielli

Me derë ka përendimi

Brenda ruan Fjalën e Besën

Për Konstatinën e Doruntinën

Kur bryma vjeshtës djeg lulet

E rrugëtimi nuk kërkon busollë

Prapë Fjala e Besa mbeten peng

i kësaj shtëpie e peng i këtij trolli.