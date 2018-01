Shtrati i dashnorëve

Poezi nga Charles Baudelaire.

Shtrati ynë do të jetë i parfumuar

e divanet përreth, të thellë si varre

stolisur plot lule të rralla

mbledhur enkas nëpër qiej.

Duke djegur prushin e fundit,

zemrat tona do bëhen pishtarë

e do hedhin një dritë të dyfishtë

në zemrat tona si dy pasqyra binjake.

Në një mbrëmje në rozë e blu mistike

ne do të reflektojme të njejtën dritë

përzier plot vaj, rrënkime e lamtumira.

Pastaj një Engjëll

duke hapur portat

e qiejve

do na ringjallë

e flakët e shuara do rimarrin jetë,

e ne do të jemi përsëri së bashku

besnikë e të lumtur…