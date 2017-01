Si vdiq Poe?

Vdekja e shkrimtarit amerikan Edgar Allan Poe (1809-1849) është një mister.

Në shtator të vitit 1849, shkrimtari 40-vjeçar i kërkoi një gruaje që të martohej me të: ndihej mirë dhe e kish kokën të mbushur me projekte. Në 3 tetor u gjet në një rrugë në Baltimore: kishte ethe dhe halucinacione, mbante veshur rroba me masë të gabuar. Nuk dinte të thoshte se çfarë i kishte ndodhur, as pse mbante veshur rroba të tjetërkujt. Katër ditë më vonë, vdiq.

Gazetat fajësuan alkoolizmin për vdekjen e tij, por simptomat e regjistruara në spital e përjashtojnë këtë hipotezë. U mendua për një akt sulmi, për meningjit, epilepsi apo sifiliz.

Në vitin 1996, një kardiolog i Universitetit të Maryland, Michael Benitez, deklaroi se ndoshta shkrimtari ishte kafshuar nga një kafshë shtëpiake dhe ishte prekur nga tërbimi.

Deri tani, asnjë hipotezë nuk mbështetet nga prova të sigurta.