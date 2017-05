Sivjet në Prizren

Nuk e di kush e ka shpikur këtë, supozoj ndonjëri nga organizatat djathtiste serbe si për shembull “Obraz”, “1389” apo “Zavetnik”, mirëpo, para disa vjetësh filluan të shihen në Beograd grafitet me mbishkrimin “Vitin e ardhshëm në Prizren”, shkruan Aleksandar Pavloviq në Shtojcën për Kulturë të Kohës Ditore.

Natyrisht, fjala është për versionin serb të atij viti hebraik “Vitin e ardhshëm në Jerusalem”, të cilin hebrenjtë, duke jetuar të shpërndarë nëpër botë, me shekuj e kanë thënë gjatë solemniteteve të tyre. Porosia është e qartë, ndonëse pas vitit 2000, nëse do të mund të mbrojmë qytetin e Carit, Prizrenin, në zemrat tona, “sikur hebrenjtë Jerusalemin”, do të kthehemi atje dhe ai do të jetë sërish yni, i serbëve.

Më pak për atë që nuk jam ithtar i djathtistëve të përmendur, por më shumë që thjesht nuk jam i prirë të pres, për Zotin, shkova unë në Prizren tani, e jo vitin tjetër. “Ruaje shpinën” më kanë thënë disa të njohur, gjë që e përshkruan mirë idenë të cilën në Beograd e kultivojnë për Prizrenin dhe në përgjithësi për Kosovën, si vende me rrezik të lartë për vizitorët nga Serbia.

I gatshëm për t’u kujdesur, që më ka mbrojtur në kohët e vështira, e kam pyetur mikun tim nga Prishtina, Jeton Nezirajn, se a është rrezik nëse në Prizren shëtis me çantën e cila ka mbishkrimin “Instituti i Filozofisë dhe i Teorisë Shoqërore”, në të cilin punoj. “Në Prizren mund të shëtisësh edhe në brekë”, m’u përgjigj Jetoni, dhe do të thosha se kishte të drejtë.