Sonte nis ‘Turkish Jazz Week’

“Turkish Jazz Week” shënon sivjet edicionin e tij të 6-të. Kësisoj ky festival nis sonte nga data 23 deri më 25 maj duke u shtrirë kështu në dy vende të Kosovës.

Është Prishtina dhe Prizreni vendet të cilat do ta mirëpresin këtë event i cili pranë vetes çdo vit mbledhë adhurues të shumtë të muzikës jazz, shkruan KultPlus.

Më datë 23 maj, në Swiss Diamond Hotel do të interpretojë Senay Lambaogly Quintet, data 24 do të mirëpresë në Teatrin e Prizrenit Authentic Anatolian Project, ky edicion do të përmbyllet më datë 25 duke u rikthyer prapë në Prishtinë në Amfiteatrin e Bibliotekës Universitare ku do të interpretojë Merih Askin- Terennum.

Koncertet fillojnë nga ora 19:30./ KultPlus.com