‘Suus’, ende në mesin e 30 këngëve më të mira në historinë e Eurovizionit

Sikur cdo fundvit, Wiwibloggs – një prej faqeve më aktive që përcjellë Festivalin Evropian të Këngës – Eurovizion, ka publikuar listën e 250 këngëve më të dëgjuara të Festivalit me histori gjashtë dekadëshe.

Dëgjuesit votojnë për këngët e tyre të preferuara për të ardhur kësisoj në këtë listë, e cila mbrëmë ka nxjerrë 250 këngët më të dëgjuara këtë vit nga të gjitha këngët e festivalit ndër vite.

Shqiptarja Rona Nishliu, e cila me këngën “Suus” përfaqësoi shqiptarët në Eurovisionin e vitit 2012-të, vjen në pozitën e 24-të, ndërsa vitin e kaluar ishte në pozitën e 32-të.

Kënga mbetet absolutisht më e mira e përfaqësimit shqiptar në Eurovizion.

E në këtë listë të 250 këngëve më të mira në historinë e Eurovizionit shohim të tjera këngëtare shqiptare. Elhaida Dani, përfaqësuese e Shqipërisë në vitin 2015-të radhitet në pozitën e 63-të, Kejsi Tola në pozitën e 144-të, ndërsa Anjeza Shahini bën hyrjen e saj në këtë listë, në pozitën 191.

Juliana Pasha, e cila përfaqësoi Shqipërinë në Eurovizionin e viti 2010 radhitet në pozitën e 223-të, ndërsa këngët tjera shqipe nuk kanë arritur të hyjnë në këtë listë.

1 (1) Loreen – Euphoria

2 (3) Il Volo – Grande Amore

3 (-) Sergey Lazarev – You Are The Only One

4 (-) Jamala – 1944

5 (16) Sertab Erener – Everyway That I Can

6 (-) Poli Genova – If Love was A Crime

7 (6) Pastora Soler – Quédate Conmigo

8 (5) Måns Zelmerlöw – Heroes

9 (25) Marija Šerifovic – Molitva

10 (2) Conchita Wurst – Rise Like A Phoenix