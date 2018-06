Sahit Osmani

të pres si rrushi në vilë që pret

t’i piqen kokrrat e papjekura

ndonëse e di që s’do të vijsh kurrë

unë vargjet do t’i ndrydh e shtrydh

si lëng rrushi që shndërrohet në verë

në butin e zemrës do t’i staxhionoj

germa e rrokje do të pikëlojnë

dhe me aromën e tyre do të deh.