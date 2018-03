Poezi e shkruar nga SOKOL OLLDASHI.

Do të shkoj në varreza të dielën,

Pa dalë dielli ende në ndajnatë.

S’do ta zgjoj, jo, rojen syfjetur,

Qetësisht do mbyll portën prapë.

Do eci i heshtur ndër varre,

Në mes emrash, të shumtën s’i njoh.

Pak vend bosh do të gjej të ngul kryqin

Në dheun nga shirat bërë llohë.

Do të ndez më pas një qiri,

Një cigare me qiri do ta ndez,

Do ta fsheh paketën nën plis

Ta pi ngeshëm, pasi të vdes

E të ik….