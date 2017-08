Të huajt, notë të lartë për Seminarin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare

Të mahnitur me kulturën shqiptare, por edhe me cilësinë e studimit në Kosovë janë ndarë profesorë, albanologë, e studentë të seminarit të 36-të me radhë të Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare.

Profesori i Gjuhës Shqipe në Universitetin e Sofjes, Anton Panchev thotë se falë këtij Seminari është bërë edhe albanolog. Ai ka lavdëruar punën e organizatorëve të Seminarit duke vlerësuar interesimin e këtyre të fundit që atë ta zhvillojnë dhe pasurojnë edhe më shumë.

“Unë jam bërë albanolog falë këtij seminari. Kam ardhur për herë të parë para 14 vitesh dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë mikpritja e madhe dhe niveli i lartë i studimeve, i kumtesave. Më kanë pëlqyer aq shumë sa më kanë shtyrë të mësoj edhe më shumë gjuhën shqipe dhe të bëhem albanolog. Ky seminar ka tradita të mira, tradita të vjetra”, tha Panchev për KosovaPress.

Për Daniel Tomov nga Bullgaria, është hera e katërt që ndodhet në Kosovë, Prishtina është ndër vendet e tij të preferuara. Ai thotë se nuk ka vërejtur ndryshime të mëdha në vend gjatë këtyre viteve sa ka ardhur, përderisa shton se është Seminari i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare që ka pësuar ndryshime pozitive.

“Kam vërejtur disa përmirësime. Për shembull në seminar, në ligjëratë, në referime shumë interesante. Unë kam qenë në nivelin e tretë dhe për mua ka qenë shumë mirë sepse mund të flasim për tema të ndryshme, për kulturën, për politikën, për gjuhën, për dialektet dhe është shumë interesante sigurisht”, tha ai.

Shqiptaro-amerikani Chrisopher Tushaj konsideron se Seminari është në nivel shumë të lartë, mirëpo thotë se mund të bëhen edhe disa ndryshime në temat e Seminarit, në mënyrë që të trajtohen më shumë tema të kulturologjisë shqiptare.

Njëherit, ai propozon që kërkimet që prezantohen gjatë seminarit të mblidhen dhe të botohen në një libër të vetëm ose në një gazetë të përvitshme, ku njerëzit do të mund të gjenin një pasuri të madhe shkencore.

“Kishte shumë ndryshime të mëdha, mirëpo më duket se ka përmirësime që mund të bëjnë sepse sipas mendimit tim ka një hapësirë shumë të madhe midis shkencëtarëve dhe gjuhëtarëve që marrin pjesë në ligjëratë dhe studentëve që janë në nivelin e parë, të dytë dhe të tretë.. dhe hapësira është shumë e madhe sepse këta studentë që vijnë këtu në seminar janë më shumë të… interesuar për pjesën e kulturës se sa për gjuhësi dhe ndryshime morfologjike e këso gjërash”, thotë Tushaj.

Seminari i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës Shqiptare, sivjet ka pasur edhe seminaristë të rinj, e në mesin e tyre ishin edhe dy vajza nga Turqia, Bü?ra Ozkoçak nga Ankara dhe Eylem Sevilen Arslanbo?a nga Izmiri, të cilat ndryshe nga të tjerët ende janë në hapat e parë të mësimit të gjuhës shqipe.

Për Ozkoçak, përkrah dëshirës për të mësuar gjuhën shqipe qëndron edhe gatishmëria për të ardhur në Prishtinë edhe verën e ardhshme. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, asaj i kishte lënë mbresa sjellja e mirë e vozitësve në Kosova ndërsa thekson se shqiptarët flisnin turqisht me të.

“Kosova më pëlqeu shumë dhe më së shumti më ka pëlqyer se si shoferët iu lënë rrugë kalimtarëve që të kalojnë rrugën. Shumica e tyre, kur e kanë kuptuar se jemi turq, në momentin që kemi filluar të flasin me ne turqisht, kanë filluar të na e kthejnë në turqisht dhe jo në gjuhën shqipe… Atëherë kur të kthehemi në Turqi, kur të na pyesin a kemi mësuar gjuhën shqipe, me shumë mundësi ne do iu themi atyre se nuk kemi mësuar shumë pasi që kemi folur turqisht edhe sa kemi qenë në Kosovë”, tha ajo.

Një mendim pak më ndryshe ka ndarë Arslanbo?a, e cila ka thënë se ka mësuar të paktën një fjalë shqipe prej secilit person që ka takuar, teksa po tenton që t’i zhvillojë edhe më tej njohuritë në këtë drejtim. Sipas saj, Kosova edhe pse shtet i vogël, ka bukuri të rralla natyrore e njerëz shpirtmëdhenj.

“Në Kosovë më së shumti më ka pëlqyer mirësjellja e njerëzve dhe besimi që ata e kanë treguar ndaj nesh. Po ashtu e kam vërejtur se në Kosovë respektohen ligjet shumë mirë. Ka shumë vende të bukura natyrore ku mund të bëjmë vizita të ndryshme. Kosova është një shtet i vogël, por këtu ka shumë shpirtmëdhenj”, tha ajo.

Ndryshe, Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studentë e studiues që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht./ KultPlus.com