Poezi e shkruar nga Cesare Pavese

Përktheu: Orjela Apolloni

Do të vijë vdekja dhe do t’i ketë sytë e tu,

kjo vdekje që nuk na ndahet nga

mëngjesi deri në mbrëmje, e pagjumë,

e shurdhët, si një pendim i vjetër,

a një ves i pakuptimtë. Sytë e tu

do të jenë një fjalë e kotë,

një britmë e mbytur, një heshtje.

Të tillë i sheh çdo mëngjes

kur e vetme përkulesh

para pasqyre. O shpresë e dashur,

atë ditë do ta dimë edhe ne

që je jeta dhe asgjëja.

Për të gjithë vdekja ka një shikim.

Do të vijë vdekja dhe do t’i ketë sytë e tu.

Do të jetë si të heqësh dorë nga një ves,

si të shohësh një fytyrë të vdekur

tek rishfaqet në pasqyrë,

si të dëgjosh një buzë të mbyllur.

Të heshtur do të biem në humnerë.