Uk Lushi: Bashkimi kombëtar i shqiptarëve do të ndodhë

Me reagimet e tij në Facebook, shumë shpesh Uk Lushi zgjon debat por edhe thumbon tema sensitive për shqiptarët. Statusi më i ri nga autori e publicisti shqiptar merret me bashkimin kombëtar.

“Mbajeni mend: bashkimi kombëtar i shqiptarëve të ndarë do të ndodhë. Krejt provincialistët, lokalistët dhe përkrahësit e sotëm të ideve të mosbashkimit do të na çajnë kryet se si ata dhe ato kanë qenë tërë kohën dhe me më zjarr se të gjithë për bashkim. Këtë do të mundohen ta dëshmojnë sidomos në tentimin të vihen në krye të vendit të realitetit dhe jetës së re” ka shkruar Lushi së fundmi.

Lushi edhe disa herë më përpara është marrë me temën e bashkimit kombëtar mes Kosovës e Shqipërisë. / KultPlus.com