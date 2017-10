Urimi i Vatajt për fillimin e vitit të ri akademik 2017/2018

Ramë Vataj, rektor në Universitetin “Ukshin Hoti ” në Prizren në emër të menaxhmentit të UPZ-së ua uron fillimin e vitit akademik të gjithë studentëve, profesorëve dhe stafit të administratës.

Në këtë vit akademik uroj që të ketë përkushtim maksimal nga të gjithë në mënyrë që të arrihet suksesi i dëshiruar.

Në koordinim me njësitë akademike janë bërë të gjitha pregaditjet e nevojshme që mësimi të filloj për së mbari. Sivjet i presim studentët me kushte më të mira andaj kërkojmë nga ana e tyre që të përkushtohen në mësime dhe të korrin rezultate maksimale që të jemi krenar të gjithë me arritjet e tyre.