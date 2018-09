Vdes aktori Burt Reynolds

Ka vdekur në moshën 82 vjeçare aktori Burt Reynolds nga një sulm në zemër.

TMZ raporton se ai ka vdekur në mëngjesin e sotëm në një spital në Florida, transmeton Koha.net.

Ai ishte dërguar për në spital pas sulmit kardiak, e familjen e kishte përkrah tij në momentet e fundit të jetës.

Reynolds që disa vite kishte probleme me zemër, ndërsa i ishte nënshtruar më 2010 një operacioni në zemër.

Ai është i njohur për filmat dhe paraqitjet e tij televizive, me më të njohurit “Smokey and the Bandit”, “Boogie Nights”, dhe “The Cannonball Run”.

Reynolds ishte nominuar për Oscar për aktorin më të mirë në rolin dytësor në personazhin e Jack Horner te “Boogie Nights” më 1997. Në atë vit kishte fituar çmimin Golden Globe.