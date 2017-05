Aktori legjendar Sir Roger Moore ka vdekur sot në moshën 89-vjeçare.

Moore, i cili njihej si aktori i tretë që luajti rolin e agjentit të famshëm James Bond, ka vdekur në Zvicër pas një beteje të shkurtë me kancerin.

“Me pikëllim në zemër, ne duhet të ndajmë me ju lajmin se babai ynë, Sir Roger Moore, ka vdekur sot. Jemi të tronditur me vdekjen e tij”, thuhet në njoftimin e familjes.

Moore luajti rolin e agjentit britanik në shtatë filma, përfshirë “Live and Let Die” dhe “Spy Who Loved Me”.