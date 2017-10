Vdiq Tom Petty

Muzikanti amerikan Tom Petty ka vdekur në Kaliforni, në moshën 66 vjeçare, thuhet në një deklaratë të lëshuar në emër të familjes së tij.

Petty u gjet pavetëdije dhe në arrest të plotë kardiak në shtëpinë e tij në Malibu mëngjesin e të hënës.

Ai u dërgua në spital megjithatë por nuk arriti të mbijetonte.

Petty ishte i njohur si këngëtari kryesor i grupit rock The Heartbreakers, duke prodhuar hite të tilla si American Girl, Breakdoën, Free Fallin ‘, Learning to Fly and Refugee, transmeton KosovaPress.

“Ai vdiq i qetë në orën 20:40 i rrethuar nga familja dhe shokët e tij”, tha menaxheri i tij Tony Dimitriades.