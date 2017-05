‘AAK-NISMA, udhëheqja e re e Kosovës’

Anëtari i kryesisë së “Nisma”-s, Avni Tafili shprehet i bindur se partia e Fatmir Limajt dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do t’i udhëheq instuticionet e vendit.

Nëpërmjet një statusi në “Facebook”, ai ka shkruar se ky koalicion do t’ia jetësojë ëndrrën e kamotshme të qytetareve për liri te qëndrueshme, drejtesi e solidaritet.

Statusi i plotë:

AAK-NISMA, udheheqja e re e Shtetit te Kosoves

Koalicioni AAK-NISMA, do t’i udheheqe Institucionet e ardhshme te Republikes se Kosoves, me emer te Zotit, e me perkrahjen e njerezve me te mire te Kosoves!

Do t’i udheheqe me drejtesi e dinjitet; si kurre me pare, do ta bejme qytetarin e Kosoves krenar, ashtu siç i takon!

Kosova jone kreshnike qemoti ka pasur nevoje per nje udheheqje te tille.

Ate do t’ia realizojme popullit tone martir te Kosoves sone martire. Do te jetesojme endrren e kahmotshme te qytetareve per liri te qendrueshme, drejtesi e solidaritet.

Me dinjitet e krenari! Zoti e bekofte Kosoven dhe qytetaret e saj!

Ky eshte lajmi i bukur qe vjen nga vullneti i lire i qytetareve

Avni Tafili 09maj2017 Prishtine