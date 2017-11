Aktakuzë për vrasje në tentativë në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren, ka ngritur aktakuzë kundër personit I.M., për veprën penale “vrasje në tentativë” dhe “mbajtja në pronësi, kontroll, posedim të paautorizuar të armëve” .

Sipas aktakuzës i akuzuari më 08 nëntor në lagjen Arbana të Prizrenit I.M. pas një mosmarrëveshje paraprake lidhur me një çështje pronësore të pazgjidhur, me dashje ka tentuar ta privojë nga jeta të dëmtuarin A.A., në atë mënyrë që me armë të zjarrit-pistoletë nga një distancë prej 1-1.5 metër ka shtënë në drejtim të dëmtuarit në pjesën e stomakut duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore, transmeton Klan Kosova.