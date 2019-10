Albin Kurti shpall fitoren: Për këtë popull ia vlen çdo sakrificë

Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka shpallur fitoren e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit.

“Kemi punuar shumë, jemi angazhuar gjatë mirëpo për gjithçka ja ka vlejtë, sepse çdo sakrificë ia vlen për popullin tonë të dashur. E kemi konsideruar obligim e detyrë tonë, e kjo do të shtohet për ta kthyer vendin në binarët e duhur”, ka thënë Kurti.

“Sonte jemi në festë, e prej nesër do të angazhohemi për krijimin e Qeverisë. Qysh nesër do të vendosi kontaktin me Lidhjen Demokratike të Kosovës për të kurorëzuar ndryshimin. Kur opozita bëhet qeveri, atëherë kurorëzohet ndryshimi. Ndërkohë ndryshimi ka ndodhur me fitoren tonë”, ka thënë Kurti.