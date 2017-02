Amerika mbështet transformimin e FSK-së në FAK

Ministrisë i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Demolli priti në takim një delegacion nga Departamenti amerikan i Shtetit ne krye me Matthew Palmer, drejtor për Çështje të Evropës Qendrore dhe Jugore.

Në këtë takim u bisedua për zhvillimet politike dhe të sigurisë në vend, procesin e transformimit të FSK-së në Forca të Armatosura të Kosovës(FSK) si dhe rreth bashkëpunimit dypalësh të Kosovës me mekanizmat ndërkombëtarë të sigurisë, me partnerët strategjikë dhe me shtetet tjera partnere të vendit tonë.

Me këtë rast, minstri Haki Demolli tha se Kosova synon ndërtimin e një force shumetnike, mbrojtëse dhe të gatshme për t’i kontribuar paqes në rajon dhe më gjerë.

Ndërkaq, Matthew Palmer nga ana e tij shprehu mbështetje të plotë për rrugën euroatlantike të Kosovës.

Zyrtari i lartë amerikan tha se SHBA-ja mbështet transformimin e FSK-së në FAK dhe angazhohet që ky proces të jetë i mbështetur nga të gjitha palët në Parlamentin e Kosovës.