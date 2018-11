Apeli shpall të pafajshëm Limajn për rastin ‘Bellanica’

Gjykata e Apelit të Kosovës ka konfirmuar vendimin e Themelores se zëvendëskryeministri Fatmir Limaj është i pafajshëm në akuzën për veprën penale.

Apeli e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e prokurorisë kundër aktgjykimit të Themelores, të datës 9 mars 2018.

“Me anë të këtij aktgjykimi, F.L. është liruar nga akuza për veprën penale krimi i luftës kundër popullsisë civile, nga neni 142 lidhur me nenin 30 të LPJ, gjegjësisht krimet e luftës për shkelje të rëndë të nenit 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, nga neni 120 par.1 dhe par.2 nën par1. lidhur me nenin 129 par.1 nën par.1 dhe 2 të KPK, për shkak se nuk është provuar se ka kryer vepër penale. Gjykata e Apelit konstaton se aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, dhe se në mënyrë të drejtë dhe të plotë është vërtetuar gjendja faktike, se i akuzuari F.L., nuk është kryerës i veprës penale”, thuhet në njoftim të Apelit.