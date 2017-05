Arbana Xharra i bashkohet PDK-së

Arbana Xharra ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeredaktores së gazetës “Zëri” dhe iu është bashkuar partisë së kryeparlamentarit Kadri Veseli.

Aderimi i Xharrës në PDK është zyrtarizuar në një konferencë për media sot në orën 14:00.

Veseli ka deklaruar me këtë rast se PDK ka vendosur t’i jap hapësirë grave në parti, duke e vlerësuar lartë punën e Xharrës rreth 17-vjeçare në gazetari.

Gjatë fjalës së tij, i pari i PDK- së shprehi mirënjohje për Xharrën, duke e vlerësuar punën e saj në profesionin e gazetarisë.

“Si kryetar i PDK- së e kam ndjekur punën e Arbana Xharrës si gazetare, e pashë se ishte e përkushtuar në përmirësimin e vendit tonë dhe në të mirën e qytetarëve tonë, pasi që u takova me Arbanën. E kam ftuar Arbanën që të ndaj me ne përkushtimin e saj për Kosovën si një anëtare e PDK-së”, ka thënë Veseli, raporton “Zeri.info”.

Ai theksoi se, roli i gruas në partinë që drejton ai është shumë i rëndësishëm.

“Pa rolin e grave, pa fuqizimin e rolit të grave, pa marrjen e përgjegjësisë së grave, nuk mund të kemi as integrim të fuqishëm atlantik”, ka potencuar Veseli.

Në anën tjetër, anëtarja më e re e këtij subjekti, Arbana Xharra u zotua për vazhdimin e mbrojtjes së kauzave të saj edhe brenda PDK –së.

“17 vjet në gazetari nuk janë pak, po shumë koleg që bashkë kemi rrugëtuar nuk e kemi pas lehtë. Gjithë e dini se kemi shkruar për tema të ndryshe që preokupojnë Kosovën dhe nuk e kemi pas të lehtë raportimin. Unë kom vendos të ndryshojë prej të qenit gazetare por nga brenda”, ka thënë Xharra.

Sipas saj, PDK është partia që nuk e ka kushtëzuar aspak atë.

“Është kjo parti e cila më premtoi hapësirë, kam ardhur pa asnjë kusht. Kam me vazhdu me dinjitet me punu, kam me vazhdu me qenë zëri i qytetarit të Kosovës. Vazhdojë me qëndru prapa shkrimeve që kam ba dhe kam me vazhdu me qendru kritikuese edhe brenda partisë”, ka potencuar Xharra.