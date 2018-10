Arbër Rexhaj i reagon ashpër Muharrem Nitës

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj i është kundërpërgjigjur deputetit të AAK-së, Muharrem Nitës, i cili e krahasoi LDK-në dhe LVV-në me Listën Serbe.

Rexhaj thotë se këta e kanë pritur me orë të tëra Listës Serbe derisa kanë ardhë nga Beogradi për me votu Qeverinë e Ramush Haradinaj.

Sipas tij, më askush nuk iu beson broçkullave hipokrite të tyre.

Lexojeni shkrimin e tij:

Imagjino sikur dikush që bashkëjeton në koalicion me Listën serbe të akuzojë dikë të opozitës duke e krahasuar me Listën serbe. Është mungesë elementare logjike, por kështu bën Muharrem Nitaj. I ka pritur me orë të tëra Listën serbe derisa erdhen nga Beogradi për ta votuar Qeverinë e kryeministrit të partisë së tij dhe ende mendon se i beson dikush broçkullave hipokrite. Jo zotëri Nitaj, më as legjitimitetin e gënjeshtrave kur i thoje në Click nuk i ke, atje mund të kamulfoheshe, por tash jo.