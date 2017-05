Arbër Rexhaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 11 qershorit.

Ai këtë e ka konfirmuar në rrjetin social Facebook

Postimi i plotë në Facebook

Sot Levizja VETEVENDOSJE! me nderoi me kandidature per zgjedhje parlamentare. Pres mbeshtetjen tuaj.

Na prift e mbara deri ne fitore!