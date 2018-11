Arrestohet i dyshuari për grabitje të armatosur në Kramovik të Rahovecit

Më 27 tetor të këtij vit, në ora 03:00, në një pompë derivatesh në fshatin Kramovik të komunës së Rahovecit nga persona të maskuar ka ndodhur grabitje nën kërcënimin me armë.

Sektori rajonal për hetime nga Drejtoria rajonale e policisë në Gjakovë ka punuar intensivisht në zbulimin dhe arrestimin e të dyshuarve dhe sot, me 7 nëntor, ka kryer një bastisje në fshatin Kralan të Gjakovës me ç’rast ka arrestuar personin e dyshuar, njoftoi Policia.

Sipas këtij njoftimi, i arrestuari A.A, është i lindur më 1996, ndërsa është shqiptar me shtetësi të Kosovës.

Gjatë bastisjes së shtëpisë dhe lokaleve të tjera përcjellëse janë gjetur dhe konfiskuar:

Sasi e narkotikëve e dyshuar si marihuanë , 486 gramë

Sasi e narkotikëve 10 gramë e dyshuar si kokainë

Një peshore e cila shërben për matjen e substancës së dyshuar.

Një pushkë automatike AK-47 me tre fishekë

Një pistoletë e kalibrit 6.35 mm, me katër fishekë

Një pushkë gjuetie

Një pushkë ajrore-rekreative

Një jelek taktik i forcave speciale Swat

Dy këllëfë për mbajtjen e armëve

Dy palë dorëza

Mjete të mprehta (thika dhe një boks hekuri), bateri dore

Një palë dylbi

Në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit po vazhdojnë hetimet, ndërsa personit të arrestuar i është caktuar masa e ndalimit policor.