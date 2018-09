Arrestohet Milaim Zeka

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka lëshuar urdhër për arrestimin e deputetit të Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka, për shkak të kërcënimit të Prokurorit Special, Afrim Shefkiu.

Insajderi merr vesh se Policia e ka arrestuar sot Zekën ndërsa në ora 09:00 të mëngjesit e ka marrë atë në pyetje.

Pas intervistimit, me vendim të Prokurorit, Zekës i është shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orëve.

Prokuroria pritet të kërkojë masë të paraburgimit prej 30 ditësh.

Zeka para dy ditësh e kishte kërcënuar Prokurorin Special, Afrim Shefkiu, duke thënë se do ta ndjekë atë me gjyq, kanun e privatisht.

“Ma përpara ia kisha falë nëse ma kish vra njërin prej fëmijëve në afekt sesa kështu me ia shkatërru njerëzve ëndrrat. Mua më kanë poshtëruar. Unë do ta ndjek këtë prokurorin tim me gjyq, me kanun e edhe privatisht. Nuk ia fali kurrë poshtërimin. Se njerëzit tash thonë për mua: Kqyre ky hajni i vizave”, ka thënë Zeka në emisionin DPT te Fidani në T7.

Prokurori Special, Afrim Shefkiu ka propozuar 907 dëshmitarë kundër Zekës. 900 prej tyre janë viktima të mashtrimit me viza pune në Gjermani të cilëve u janë marrë hiç më pak se 345 mijë e 700 euro. /Insajderi.com