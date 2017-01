Arrestohet një person me uniformë të ushtrisë serbe në Prizren

Policia e Kosovës ka arrestuar sot në Prizren një qytetar serb të veshur me uniformë të Ushtrisë së Serbisë.

Arrestimi i tij është kryer rreth orës 11:30 dhe me vendim të prokurorit të dyshuarit serb nga rrethi i Prizrenit, i është caktuar masa e ndalimit policor prej 48 orësh.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha ka konfirmuar arrestimin e qytetarit serb, derisa ka thënë se serbi i arrestuar ka nënshtetësi të Kosovës.

“Diku rreth orës 11:45, qytetarët kanë informuar se në qytet është parë një qytetar me uniformë ushtarake. Policia ka intervenuar, e ka arrestuar qytetarin dhe në konsultim me prokurorin e Shtetit është vendos që ai të ndalet me masën e arrestit për 48 orët e ardhshëm”, ka thënë Berisha për Insajderin.

Gjatë tre ditëve të fundit, situata ndërmjet shteteve të Kosovës dhe Serbisë ka qenë e tensionuar për shkak të një treni serb me sloganin “Kosova është Serbi”, që tentoi të futej në Kosovë.

Treni u ndalua me urdhër të kryeministrit serb, Aleksandar Vuçiq, pasi autoritetet e Kosovës kishin njoftuar se nuk do ta lejonin hyrjen e trenit në territorin e Republikës së Kosovës. /Insajderi.com