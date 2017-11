Artan Abrashi: Fitorja nuk do të rrëmbehet me shpifje

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, Artan Abrashi thotë se PDK-ja po tenton të degradojë procesin zgjedhor me anë të sajimeve të ndryshme.

Sipas tij, fitorja e qytetarëve nuk do të rrëmbehet.

Postimi i plotë në Facebook

Humbja e madhe e PDK-se ne Prizren po kalon ne histeri ankesash. Me fabrikime dhe sajime te rasteve te paqena tentojne ta degradojne procesin zgjedhor ne Prizren.

Levizja VETEVENDOSJE! ne Prizren do te ngrite kallezim penal per dy vezhguesit e PDK-se S. Budakova dhe B.Beshi ne Qendren Votuese “Motrat Qiriazi” per deklarate te rrejshme dhe fabrikime te rasteve te paqena. Fitorja e qytetareve te Prizrenit nuk do te rrembehet me shpifje.