Artan Abrashi: Projektet, objekt hetimi për Prokurorinë

Kryetari i Qendrës së LVV-së në Prizren Artan Abrashi, mendon se ka devijime të shumta në projekte që realizohen.

“Konsideroj se më e rëndësishme sesa numri i prerjes së shiritave është mënyra e realizimit të projekteve që përurohen. Pothuajse asnjë projekt nuk përfundon pa keqpërdorime dhe devijim nga plani fillestar. Kjo është arsyeja se pse projektet e realizuara dhe të promovuara me aq shumë pompozitet, më tepër janë objekt hetimi për prokurorinë sesa të mira publike për qytetarët. Kurse ceremonia e përurimit tashmë ka kaluar në banalitet. Ka pasur raste kur një projekt është përuruar tri herë, para nisjes së punimeve, gjatë punimeve dhe pas punimeve. Kjo tregon se qëllimi kryesor i qeverisjes lokale është spektakli mediatik sesa suksesi real, gjë e cila me afrimin e kohës së zgjedhjeve do të merr përmasat e një telenovele patetike”, shprehet Abrashi për “Kosova Sot”